Priorità alla sanità. Le questioni della salute sono risultate comuni negli interventi dei consiglieri sanniti nell’ambito del dibattito sul bilancio svoltosi in consiglio.

Indipendentemente dall’appartenenza, sia Pellegrino Mastella che Fernando Errico hanno reclamato attenzione alla situazione sanitaria. Appello che sarà condiviso, registrando un importante momento di convergenza politica: con il parere favorevole della Giunta e il sostegno unanime dei consiglieri, è stato approvato un ordine del giorno a firma di Fernando Errico. Il provvedimento riguarda il rafforzamento del personale sanitario nelle aree interne della Campania ed è stato condiviso convintamente da tutte le forze politiche.

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