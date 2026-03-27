Un pomeriggio che può rivelarsi speciale per il Benevento ma che sarà sicuramente particolare per lui. Il suo passato di fronte pochi mesi dopo averlo salutato, non senza qualche screzio legato all’addio.

Quella di domenica contro il Cosenza non sarà una partita come le altre per Christian Kouan, arrivato in giallorosso proprio dai lupi. Lì dove ha trascorso una stagione e mezzo dalla Serie B alla C lasciando anche il segno, quest’anno, contro la Strega. La sua avventura in Calabria era iniziata nell’estate del 2024 dopo un addio non da poco, quello consegnato alla squadra più importante della sua carriera: il Perugia. Con il Grifo oltre 150 partite, poi la valigia pronta con destinazione Cosenza, in Serie B.

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