“Un nuovo capitolo di impegno per il territorio: assumo con orgoglio la carica di vicepresidente vicario di Anci Campania”, così Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo. “Non considero questo incarico un traguardo, ma una promessa solenne rivolta a tutti i 550 Comuni della nostra Regione. Dal borgo più remoto alla grande città: ogni storia merita voce, ogni cittadino merita ascolto. Rivolgo un augurio fraterno all’amico e collega Francesco Morra, eletto oggi presidente di Anci Campania. A lui e al presidente Nazionale dell’Anci e Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, assicuro sin da ora il mio leale e costante contributo istituzionale”.

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