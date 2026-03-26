Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha espresso solidarietà e condivisione per l’iniziativa delle scorse ore del Sindaco di Montesarchio che, facendosi interprete del pensiero dei cittadini e delle istituzioni della Valle Caudina sannita ed irpina, ha segnalato nelle scorse ore che è “saltata” (ancora una volta) la scadenza, annunciata in un apposito crono programma del 2025, della ultimazione dei lavori di rifacimento entro febbraio 2026 della tratta ferroviaria Benevento-Cancello-Napoli.

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