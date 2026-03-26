Il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio provinciale di Benevento, insediatosi nei giorni scorsi, esprimendo fiducia nell’operato dell’assemblea e del presidente Nino Lombardi. In occasione dell’insediamento, il primo cittadino ha voluto richiamare l’attenzione su una priorità non più rinviabile per il territorio: la messa in sicurezza della Strada Provinciale 107 Paupisi–Ponte, che attraversa anche il territorio di Torrecuso.
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