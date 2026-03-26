Si avvia alla fase conclusiva la procedura concorsuale per assumere il nuovo direttore del Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento.

Sono quattro i candidati che hanno presentato istanza, tre ammessi con requisiti adeguati e uno solo respinto.

La dg Morgante, attraverso una recente delibera, ha preso atti della graduatoria degli ammessi, e contestualmente ha impulsato l’insediamento della commissione d’esame.

Ricordiamo che il bando che ha dato il via alla selezione pubblica è per titoli e colloquio, e prevede il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di Struttura Complessa Uoc di Medicina d’Urgenza e Ps, al fine di superare l’attuale situazione con al vertice un facente funzioni.

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