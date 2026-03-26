Si avvia verso un passaggio cruciale l’inchiesta sulla violenta aggressione che, nelle prime ore del 5 ottobre 2025, ha sconvolto la comunità di Montesarchio e quella del Sannio tutta. Lunedì prossimo, Gaetano, il giovane di Vitulano rimasto gravemente ferito, comparirà dinanzi al Pubblico Ministero Marilia Capitanio. Non sarà un incontro di routine: è stato lo stesso ragazzo, assistito dall’avvocato Antonio Leone, a chiedere di essere ascoltato per fornire la propria versione dei fatti.

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