A Pesco Sannita è arrivata al capolinea la procedura di gara per l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico.

Un maxi progetto che consentirà di mettere in sicurezza aree del territorio “fragili” e migliorare le infrastrutture.

Gli interventi – ci ha spiegato il sindaco Nicola Gentile – interesseranno in particolare le contrade Monteleone II e III, lungo arterie strategiche come via Ranca, via Scaldalana, via Pietralata, via Vetecai, via Sciusciello e località Ponterotto.

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