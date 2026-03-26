E’ uno di quei momenti in cui il tempo sembra rallentare, in cui ogni scatto, ogni passaggio, ogni sguardo racconta qualcosa di più profondo. Ossia un sogno che sta per diventare realtà. Il Benevento non vuole più aspettare e spera di spalancarsi le porte della Serie già nel match di domenica contro il Cosenza. Non dipende unicamente da ciò che farà la Strega, ma in ogni caso la truppa giallorossa punta a fare il suo e a ottenere il massimo dal faccia a faccia contro la squadra in cui militano gli ex Perlingieri e Ferrara. Il passo falso di Monopoli non ha tolto certezze. Anzi, per certi versi non ha fatto altro che far scattare una molla in Maita e soci, almeno a giudicare da quanto si è visto nella seduta di allenamento svolta ieri mattina a porte aperte. Serenità, sicuramente, ma anche fame. Sorrisi leggeri si alternano a sguardi concentrati, mentre il ritmo resta alto, quasi feroce.

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