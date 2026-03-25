I modi attraverso i quali migliorare i servizi sul territorio, il potenziamento degli screening oncologici, l’imminente attivazione dei nuovi presidi sanitari realizzati con fondi del Pnrr che dovrebbero portare a un salto di qualità, nel Distretto di San Giorgio del Sannio come altrove. Sono i principali argomenti al centro di un incontro ospitato dagli uffici dell’Asl di Benevento, tra la direttrice generale dell’azienda Tiziana Spinosa e Salvatore Mazzone, Nicola gentile e Mauro De Ieso, sindaci rispettivamente di Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano. Nel corso del confronto – hanno fatto sapere da via Oderisio – sono stati affrontati diversi temi strategici per il miglioramento dell’assistenza ai cittadini. In particolare, l’attenzione si è concentrata sul potenziamento della medicina generale, sullo sviluppo della telemedicina e sull’incremento degli screening oncologici, strumenti fondamentali per garantire una presa in carico sempre più efficace e capillare.

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