Il panorama politico di Sant’Agata de’ Goti si accende. Con una nota ufficiale diffusa il 23 Marzo 2026, il circolo territoriale di Fratelli d’Italia ha accolto con favore l’invito della Lega per l’apertura di un tavolo di coalizione. L’obiettivo è chiaro: compattare il centrodestra e costruire una proposta politica che segni una netta discontinuità con l’attuale gestione amministrativa. Secondo il Segretario politico Serino Cesare, non è più tempo di rinvii. Fratelli d’Italia – riunitosi nella serata di lunedì presenti anche in consiglieri comunali di maggioranza Michele Iannotta ed Evangelista Campagnuolo – preme per un progetto che sia “chiaro, credibile e realmente alternativo” a dinamiche che, si legge nel comunicato, non appartengono ai valori del centrodestra. L’invito non è rivolto solo ai partiti, ma è aperto anche al mondo civico e alle «”energie sane del territorio”, con l’intento di rimettere al centro esclusivamente l’interesse dei cittadini santagatesi.

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