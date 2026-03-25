L’attività della Provincia di Benevento sotto la lente di ingrandimento di un ispettore ministeriale. Si è insediato, ieri mattina, Ermanno Piteo, inviato dal dicastero dell’Economia e delle Finanze, incaricato di radiografare la spesa per il personale dall’anno 2020 ad oggi, con il compito di verificare la legittimità degli atti, la gestione delle risorse finanziarie e la regolarità delle procedure amministrative, come la gestione delle spese o le nomine dirigenziali. L’ispettore avrebbe già esibito una lunga lista di documenti da acquisire, ivi inclusi gli atti concernenti a concorsi, scorrimento di graduatorie e mobilità, argomenti, peraltro, assurti già alla ribalta della cronaca nazionale, con servizi dedicati da Rete 4 e Il Fatto, sfociati pure in denunce da parte dell’associazione Altrabenevento.

Non è noto se la missione ispettiva sia originata pure da un’apposita interrogazione presentata dalla deputata leghista Giovanna Miele un anno fa, nella quale si chiedeva se il Ministro dell’economia e delle finanze, stante la necessità di verificare la correttezza delle procedure seguite anche in termini di spesa, in ordine all’assunzione di un «Istruttore amministrativo-contabile» a tempo pieno, volesse disporre, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato, un’attività ispettiva presso la Provincia di Benevento dei Servizi ispettivi di finanza pubblica.

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