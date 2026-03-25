Si è tenuto ieri mattinata, a Napoli, su invito del consigliere regionale della Campania Pellegrino Mastella, una riunione dedicata alla delicata questione degli stipendi dei dipendenti delle Comunità Montane.

All’incontro hanno preso parte i dirigenti del settore Agricoltura (assente giustificata l’assessore Maria Carmela Serluca, all’estero per impegni istituzionali, che tuttavia non ha fatto mancare il suo supporto), i presidenti delle Comunità Montane Tammaro-Titerno e Fortore, Pasquale Di Meo (accompagnato dal direttore generale dell’ente) e Zaccaria Spina, i vice Antonello Di Paola e Giuseppe Addabbo, nonché il sindaco di Colle Sannita, Michele Iapozzuto. Assenti presidente e vice della Comunità Montana del Taburno, Stefano Diglio e Anna Buzzo, freschi di elezione e impegnati nella seduta di insediamento, cui il consigliere Mastella formula gli auguri per gli incarichi ricevuti in attesa confrontarsi anche con loro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia