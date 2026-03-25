In svolgimento alacre in città le lavorazioni per la realizzazione dell’intervento di costruzione di un unico complesso scolastico che ospiterà le scuole ‘Federico Torre’ e ‘Nicola Sala’, con riqualificazione energetica, strutturale e funzionale. Da ultimo con apposita determina dirigenziale del Settore Lavori Pubblici del Comune di Benevento, via libera a subappalto per parte delle lavorazioni di carpenteria all’impresa Ferro Tecnica srl., alle condizioni indicate nel contratto di subappalto con la esecutrice Briganti Società Cooperativa e dall’appaltatore Conscoop.

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