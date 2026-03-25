Un saluto semplice e cordiale alla comunità sannita tramite gli organi di informazione, con uno stile di concisa eleganza e disposizione d’animo benevola nei confronti della stampa locale: quello voluto ieri mattina in via De Caro dal Questore di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella, agli ultimi giorni di incarico prima del pensionamento.

“Ho ritenuto doveroso porgere saluto ai giornalisti e per loro tramite alla comunità sannita: prezioso compito l’attività di informazione e voi avete lavorato in maniera equilibrata e responsabile. Non amo molto curare l’immagine, stare sotto i riflettori. Arrivato in punta di piedi e allo stesso modo intendo accomiatarmi. Ho preferito lavorare in silenzio, curando anche cose che non danno eccessiva visibilità senza personalismi. Lo dico ricordando lo scrittore Carlo Emilio Gadda, e la sua frase “io io il più lurido dei pronomi” nel libro ‘La cognizione del dolore’. Vado via senza rimpianti” le parole sentite del Questore Trabunella.

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