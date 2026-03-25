Una sconfitta è pur sempre una sconfitta, ma quando non lascia strascichi, anzi finisce per rendere lo scenario ancora più roseo per il Benevento, può essere accolta con un mezzo sorriso. In uno stadio stregato come quello di Monopoli e in una giornata storta, che ha cancellato la striscia di 17 risultati utili consecutivi e negato ai giallorossi la possibilità di infilare la sesta vittoria di fila – cosa mai avvenuta in stagione -, la Strega esce comunque rafforzata nella corsa alla promozione.

In cui gli uomini di Floro Flores intravedono già lo striscione del traguardo, al punto tale che quella data già da tempo cerchiata in rosso potrebbe realmente trasformarsi nel giorno della festa. Domenica 29 marzo il Benevento potrebbe avere la prima chance per chiudere definitivamente i conti. Non è ancora tutto automatico, ma la combinazione di risultati che premierebbe i giallorossi è tutt’altro che improbabile: per poter brindare, la formazione sannita dovrà fare il suo contro il Cosenza – ossia conquistare i tre punti -, mentre il giorno prima il Catania non dovrà andare oltre il pareggio sul campo del Latina.

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