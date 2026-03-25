Settimana di fermento nel Sannio per la partecipazione di due giovani sannite a “The Voice Generations”, lo spin-off di The Voice dove a sfidarsi sono famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia, di amore e, soprattutto, da una grande passione: la musica.

Ad affacciarsi nel programma di Rai 1 sono Gilda Di Brino, 49 anni di Morcone, e Jessica Cice, 29 anni di Sant’Agata de’ Goti, che lo scorso venerdì hanno ricevuto il plauso dei giudici grazie alla loro versione del successo degli Eurythmics “Sweet dreams”.

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