Comunità montana Taburno, mastelliani tornano alla guida dell’ente ma c’è anche Perna Petrone del Pd

Stefano Diglio, vicesindaco di Arpaia, è stato eletto presidente della Comunità montana del Taburno. Vicepresidente Anna Buzzo, consigliera di Sant’Agata de’ Goti e Gerardo Perna Petrone, sindaco di Forchia assessore. Trattasi di una maggioranza composta da 6 consiglieri mastelliani e dal democrat Perna Petrone, alleanza non stipulata fra i partiti ma i vertici del Pd erano informati.

Un’elezione, ha rimarcato il neo presidente Diglio, che arriva al termine di una fase complessa, a tratti difficile, segnata da contrasti politici anche accesi e, purtroppo, da passaggi che hanno coinvolto anche le sedi giudiziarie.

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