Caro carburanti, allarme di Lombardi: “Rischio paralisi opere pubbliche e manutenzione strade”

Emerge in modo sempre più concreto l’impatto del conflitto nel Golfo Persico sull’economia locale, causa rialzo del costo dei carburanti e dei prodotti legati alla raffinazione del petrolio. Non risparmiato il comparto edilizio e in particolare quello dei lavori pubblici. E, a tal proposito, dalla Rocca dei Rettori, arriva l’allarme del presidente della Provincia, Nino Lombardi. Il quale ha espresso “forte preoccupazione” e lanciato “l’allarme sulle gravi conseguenze innescate dalle crisi internazionali in atto, che, tra le altre, si ripercuotono sulla gestione della manutenzione e della realizzazione dei manufatti e delle opere pubbliche”. “I lutti, il dolore e le sofferenze alle popolazioni civili si accompagnano all’impennata del prezzo del petrolio e, dunque, del gasolio: questo schizzare in alto della bolletta petrolifera che il nostro Paese e tutto l’Occidente sta subendo mette, di fatto, in ginocchio, tra gli altri, il settore dei conglomerati bituminosi”.

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