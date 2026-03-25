Il Benevento ha deciso di indire la giornata giallorossa per il match con il Cosenza che può valere la promozione in Serie B. Di conseguenza, gli abbonamenti non saranno validi: anche i sottoscrittori di tessere stagionali dovranno munirsi di biglietto. Potranno farlo a partire dalle 14 di oggi, quando scatterà la fase di prelazione: gli abbonati potranno confermare il posto solitamente occupato durante le partite casalinghe entro le 13 di venerdì 27 marzo. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato sia recandosi nelle ricevitorie autorizzate che online, a differenza della vendita libera. In questo caso non ci sarà possibilità di acquistarli online. La vendita libera dei biglietti si aprirà contestualmente alla prelazione riservata agli abbonati.

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