Aviaria: ministero Salute su caso umano H9N2, ‘attivate sorveglianza e prevenzione, no criticità’

Milano, 25 mar. (Adnkronos Salute) – Dopo la rilevazione in Lombardia di un caso umano di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità – primo caso rilevato in Europa – tutte le verifiche previste per questo tipo di infezioni “sono state tempestivamente effettuate e i contatti del caso sono stati individuati, nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione e sorveglianza”. Lo riferisce il ministero della Salute in una nota, spiegando che è stato “immediatamente attivato il coordinamento con la Regione Lombardia, l’Istituto superiore di sanità (Iss) e il gruppo degli esperti di laboratorio di riferimento nazionale” garantendo “il raccordo e l’aggiornamento degli organismi internazionali competenti”.

Attualmente, evidenzia il ministero, “non si rilevano criticità e la situazione è costantemente monitorata”.