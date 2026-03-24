A San Nicola Manfredi, a metà febbraio l’opposizione presentava un emendamento al bilancio di previsione, al fine di prevedere contributi per l’acquisto di serbatoi idrici, da assegnare su base Isee.

In Consiglio la maggioranza Vernillo bocciava la proposta, preferendo una iniziativa già sondata con gli uffici, e rivolta a una platea ben più ristretta: garantire l’installazione di autoclavi, in maniera gratuita, per le famiglie residenti in via Pontarielli che versano in uno stato di difficoltà economica.

Ora, sindaco e assessori hanno fatto un passo concreto verso questa misura, stanziando i fondi necessari per realizzarla.

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