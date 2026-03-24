I malpensanti sostenevano ieri trattarsi di un “premio” per essere stato dissidente ed aver lasciato il Pd, ma questo è tutto da dimostrare perché certamente, nominando Giuseppe Addabbo quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale ASEA, il presidente della Provincia Nino Lombardi avrà deciso in base al merito del sindaco di Molinara. Nel cda dell’anzidetta Azienda partecipata, c’era da sostituire il dimissionario Giuseppe Ricci, incompatibile con il ruolo di consigliere provinciale. Per reintegrare il cda, quindi affiancare il presidente Giovanni Mastrocinque e la componente Rita Angrisani, il numero uno della Rocca ha ritenuto necessario, si legge nel decreto di nomina, “il coinvolgimento di soggetti altamente qualificati, sia in ordine ai titoli posseduti che alle competenze ed alla professionalità maturata relativa allo svolgimento di attività giuridiche e sociali di rilievo, appare quanto mai opportuno per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione della ASEA”.

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