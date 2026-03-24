Vannucchi 5,5: Il primo brivido lo regala Fall nella punizione che taglia a fette il Benevento. Un mezzo pasticcio sul gol annullato, poi Longo lo fulmina sull’1-0. In due tempi ancora su Fall, poi i suoi spianano la strada sempre a Longo. Non mancano i rischi
Pierozzi 6: Il solito inserimento e una girata d’autore spaventano il Monopoli, prima del pareggio. In fascia, duello rovente con Oyewale che sa disegnare pericoli. Decisivo su Fall da due passi (74′ Romano 5,5: Non cambia ritmo nei momenti clou)
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