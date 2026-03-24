Istituto nazionale tributaristi alla celebrazione dei 25 anni dell’Agenzia delle entrate

4

Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, parteciperà all’evento celebrativo dei 25 anni dell’Agenzia Delle Entrate 1° gennaio 2001 – 2026, che si svolgerà il 25 marzo presso la Camera dei Deputati e a cui parteciperanno, tra gli altri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e il direttore dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Vincenzo Carbone.
“E’ un onore ed un piacere – dichiara Alemanno – essere stato invitato, sarà un’occasione di valutazione dei risultati e degli obiettivi, ma sarà anche un salto indietro di 25 anni. Per chi come me è stato testimone del passaggio dai vari Uffici finanziari ad un’unica Agenzia, si tratta anche di tanti ricordi, tanti incontri e confronti con i vari Direttori che si sono succeduti, con tutti si è instaurato sempre un ottimo rapporto di confronto e di collaborazione, a partire dal primo Direttore Massimo Romano. Ho sempre valutato positivamente la nascita dell’ Agenzia delle Entrate, che ha sicuramente dato una svolta al rapporto tra l’Amministrazione Finanziaria, i contribuenti e i professionisti fiscali. Ho partecipato a tutte le fasi dell’informatizzazione e delle digitalizzazione dell’ Agenzia e della professione, non è semplice riformare un sistema così complesso come quello fiscale, dove tutti, a parole, hanno la soluzione”.
“Si continuerà pertanto – spiega – a contestare talune iniziative normative in ambito tributario e ad esprimere il plauso per altre, non ci sono ricette miracolistiche da utilizzare per semplificare un sistema coì complesso e radicato, con milioni di soggettività, ma una certezza c’è: sicuramente il lavoro degli intermediari fiscali è stato e sarà sempre indispensabile per il funzionamento della digitalizzazione in ambito tributario e per l’intermediazione del rapporto fisco – contribuente e di questo l’Agenzia e tutti i Direttori che l’hanno guidata ne hanno sempre dato atto. Quindi buon compleanno Agenzia delle Entrate”.

articolo precedenteMirabilandia, si avvicina l’apertura della stagione 2026
prossimo articoloBarilla con Dynamo Camp, biscotti solidali per terapia ricreativa bimbi malati

articoli collegatidagli autori