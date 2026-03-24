Otto mesi di silenzio possono essere un’eternità quando di mezzo c’è il diritto alla mobilità di migliaia di persone. Sulla linea ferroviaria Benevento–Napoli via Valle Caudina, l’ultima comunicazione ufficiale dell’Eav risale all’8 luglio 2025. Da allora, il vuoto.

Un’assenza di informazioni che ha spinto il Sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, a intervenire con durezza per dar voce a un territorio che si sente sequestrato dai propri stessi binari.

Il nodo della questione è il cronoprogramma. Secondo le rassicurazioni fornite dall’Ente Autonomo Volturno la scorsa estate, il febbraio 2026 avrebbe dovuto segnare il completamento degli interventi infrastrutturali. Siamo a fine marzo e, nel silenzio dei cantieri, non è dato sapere se quegli obiettivi siano stati centrati o se il traguardo finale – il ritorno dell’intera tratta fino a Napoli previsto per novembre 2026 – sia ormai un miraggio.

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