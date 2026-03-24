Monopoli si conferma stregata per il Benevento. I giallorossi perdono per la terza volta consecutiva al ‘Veneziani’ (2-1 il finale), ma riescono comunque a limitare i danni, grazie al pari del Catania, risultato che di fatto dà la possibilità alla Strega di festeggiare la matematica promozione già domenica, a patto che gli etnei non vincano a Latina e al tempo stesso i giallorossi battano il Cosenza al ‘Vigorito’. Insomma, la promozione non è ancora una formalità da celebrare, ma il traguardo resta vicino dall’essere conquistato.
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