24 Carati Aglianico del Taburno Docg, Carrese Aglianico Sannio Doc Riserva, le grappe ‘Il Sogno’ e ‘Il Dono’, Oro Falanghina del Sannio Doc Spumante Brut, Telesinum Barbera Sannio Doc.

«Se proprio dovevano scegliere, hanno scelto bene», commenta con amaro sarcasmo il presidente della Cantina Sociale di Solopaca Carmine Coletta, dimostrando di non volersi lasciare abbattere dal furto subito nella notte tra domenica e lunedì, quando dei malviventi si sono introdotti nella sua cantina saccheggiandola dei vini pregiati menzionati, del camion che solitamente veniva utilizzato per trasportarli – «il nostro mitico Bublì Van», dice Coletta -, e di altre diverse attrezzature.

Grazie alla telecamera di videosorveglianza della cantina – quella che dà sullo spiazzale principale e sul cancello di accesso – è stato possibile risalire alle ore esatte in cui i grassatori hanno consumato il reato.

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