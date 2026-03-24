Disposto intervento urgente di derattizzazione da parte del Comune di Benevento riguardo alcuni locali commerciali presenti al Corso Garibaldi, sito ex Bar Strega (ambienti ormai chiusi e non più utilizzati da molto tempo), di cui il Comune, dopo vicende giudiziarie, è rientrato ultimamente in possesso. Da sopralluoghi effettuati è risultato necessario nonché indispensabile, viste le condizioni in cui versavano i locali, procedere ad un massiccio intervento di derattizzazione, disinfezione, sanificazione, da ritenersi assolutamente non rinviabile.

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