Un passo falso che non cambia il percorso della capolista. Prima gioia con la Strega per Della Morte, rammaricato dopo la sconfitta: “Sono contento per il primo gol stagionale – ha dichiarato nel postpartita – ma il risultato non è stato positivo e la rete passa in secondo piano. Dispiace per il ko ma non c’è tempo per buttarci giù: ora però ripartiamo subito”. Prestazione a testa altissima quella del Monopoli che ha risposto colpo su colpo alla capolista, mettendo la freccia nella ripresa per chiudere i conti, ancora con Longo.

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