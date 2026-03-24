La sconfitta sarà stata pure indolore, ma Antonio Floro Flores non riesce comunque a mandarla giù, nonostante la sua squadra potrebbe trovarsi – Catania permettendo – a una vittoria dalla promozione in Serie B.

Il tecnico giallorosso non ha rivisto nemmeno a Monopoli il suo Benevento ed è questo che sottolinea nella conferenza stampa post-partita: “Sono arrabbiato perché non amo perdere – esordisce così l’allenatore napoletano –. Questo è il verdetto del campo e lo accetto. Abbiamo un traguardo da raggiungere e non possiamo venire qua come se avessimo davanti l’ultima possibilità. C’è stata tensione, veniamo da due partite non giocate all’altezza del nostro valore. Dobbiamo lavorare sul piano mentale, perché fisicamente stiamo bene. Dispiace, perché ci siamo complicati la vita da soli in questa partita. Potevamo fare qualcosa di bello oggi”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia