E’ incappato in una commessa particolarmente attenta e reattiva un ladro seriale specializzato nel trafugare merce con borselli schermati magneticamente in modo da eludere i sistemi antitaccheggio: la signora ha immediatamente allertato le forze dell’ordine rendendo possibile un intervento tempestivo e risolutivo.

La pronta segnalazione della responsabile di un esercizio commerciale situato nella galleria “Buonvento” è stata elemento decisivo per il successo investigativo. La donna, avendo riconosciuto l’autore di precedenti furti, all’interno del proprio negozio, non ha esitato a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia