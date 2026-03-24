L’esito del Referendum sulla giustizia è giunto ben presto: le intenzioni del popolo sono state chiare. Poco dopo le 15 di ieri, il risultato appariva più che certo. Nel Sannio, dove ha votato il 53,87% della popolazione (affluenza ben al di sopra delle precedenti consultazioni), le ragioni del ‘No’ hanno prevalso su quelle del ‘Si’ . Il 56,22% (64.007 voti) dei sanniti ha scelto di bocciare la riforma, contro il 43,78% (49.835) che invece l’aveva promossa. Un dato eloquente nel Sannio che però non ha mancato di lasciare qualche curiosità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia