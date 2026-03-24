Occorrono 16,12 anni per estinguere un mutuo per l’acquisto di un appartamento di 75 metri quadri nel capoluogo sannita, per l’utente territoriale tipo, con reddito medio. Occorre investire il 31 per cento per l’utente tipo, con reddito medio, per affittare casa a Benevento. Se sembrano tempi e cifre eccessive, bisogna tirare invece un parziale sospiro di sollievo in confronto con quanto accade nelle zone costiere, con Napoli centro secondo Lab 24 de Il Sole 24 Ore, la città più cara in assoluto in termini impatto mutuo e incisione del canone affitto sul reddito medio. Discorso analogo anche a Salerno città.
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