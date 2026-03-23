Il sindaco di Telese Terme Caporaso ha reso nota la pubblicazione da parte della Regione Campania dell’avviso pubblico relativo all’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica.

Le domande potranno essere presentate solo ed esclusivamente tramite la piattaforma telematica regionale, entro le 14 del 15 aprile prossimo.

“In considerazione dei tempi e dell’importanza dell’avviso – afferma il sindaco, Giovanni Caporaso – l’Ufficio Socio-assistenziale fornirà informazioni e, soprattutto, supporto nella compilazione della domanda”.

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