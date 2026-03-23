Missione compiuta in casa San Giorgio. La squadra del presidente Campana si aggiudica il big match col Vitulano e si prende la vetta. La rincorsa, andata avanti per gran parte del torneo, è giunta al termine con l’esito sperato ed auspicato da Varricchio e soci. Ed ora il San Giorgio mette le mani sulla promozione.

Mancano tre gare alla fine ed ora è proprio la formazione oronera a dominare la scena (55 punti) mentre il Vitulano resta fermo a quota 54 e con all’orizzonte la giornata di riposo. Insomma, il campionato ha preso una nuova piega e per il Vitulano il rammarico di aver ceduto il passo seppur abbia disputato una buona gara, specie nel primo tempo.

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