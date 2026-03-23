Anche la Lega entra nel dibattito sorto intorno alla possibilità che l’elettrodotto Terna Montecorvino-Benevento attraversi Cubante, frazione di Calvi. Domenico Parisi, commissario provinciale del partito, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare, che ha come obiettivo finale lo studio di soluzioni progettuali meno impattanti; basti ricordare il progetto originario, per quanto attiene il territorio di Calvi, era meno lungo di quello alternativo che ha innescato una ridda di polemiche perché prossimo all’area della Via Appia Antica e al Ponte Appiano, al confine con Apice e Venticano.

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