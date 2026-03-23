Un furto mirato, studiato nei dettagli: è quanto si è verificato nella notte a Solopaca, quando alcuni malviventi si sono introdotti all’interno della Cantina sociale.

Dopo aver forzato la serratura del cancello, i ladri hanno agito con precisione, portando via anche alcune delle etichette più rappresentative della produzione: dal pregiato 24 Carati Aglianico del Taburno DOCG al Carrese Aglianico Sannio DOC Riserva, passando per le grappe “Il Sogno” e “Il Dono”. Non sono stati risparmiati neanche l’ORO Falanghina del Sannio DOC Spumante Brut e il Telesinum Barbera Sannio DOC, insieme ad altre attrezzature e un furgone.

L’episodio ha inevitabilmente suscitato rabbia e amarezza, ma anche la volontà di reagire: “Stanotte qualcuno ha pensato bene di farci visita… ma senza invito – quanto scritto sui canali social della stessa Cantina -. Se proprio dovevano scegliere, hanno scelto il top. Evidentemente il buon gusto non manca, anche se i modi lasciano parecchio a desiderare. Noi però siamo abituati alle sfide, alle salite e anche a qualche batosta. Non sarà certo questo episodio a fermarci o a intimorirci. Anzi. Ripartiamo, come sempre, con ancora più determinazione. Perché il valore vero non è quello che ci avete portato via, ma quello che continuiamo a costruire ogni giorno. E quello, tranquilli, non si ruba”.

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