Perfezionato con delibera della direzione generale del ‘San Pio’ di Benevento, un avviso pubblico per sollecitare manifestazione di interesse, per soli titoli, per il conferimento di incarichi libero professionali al personale medico in quiescenza per le esigenze della Chirurgia d’urgenza del presidio “Rummo”.
Obiettivo redigere una graduatoria dalla quale reclutare camici bianchi in pensione ammessi a operare in regime libero professionale per sei mesi.
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