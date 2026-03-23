La solidarietà scende in campo a Castelvenere dove il prossimo 18 aprile si terrà nella palestra comunale un’asta per la raccolta di fondi per dare una speranza a Filena, la ragazzina di 12 anni di Guardia Sanframondi, affetta da tetraparesi spastica, che deve sottoporsi in Messico a un trattamento specialistico intensivo per migliorare la sua qualità di vita. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, è organizzata dall’associazione Aps ‘San Tommaso’, in collaborazione con le altre associazioni operanti sul territorio, che ha avviato una raccolta di ‘beni’ donati da imprese, attività commerciali, professionisti, gente comune, e destinati alla vendita durante l’asta pubblica di solidarietà dedicata a Filena.

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