Accorciare le distanze dal traguardo per portarsi a un passo dal sogno. Con un tabù in più da sfatare, quello del “Veneziani”, fin qui una costante negativa del Benevento.
La capolista sfida il Monopoli per un altro appuntamento con la storia: c’è una meta da raggiungere e una corsa tra i record da alimentare, di partita in partita. Una Strega impaziente di tagliare il traguardo quella che annusa la possibilità di una festa già all’orizzonte, oltre Monopoli. Ma Floro Flores invita tutti alla calma ed evidenzia le insidie di un ostacolo delicato, da analizzare nei minimi particolari. Partendo dal valore dell’avversario, ormai una certezza della categoria, costruito per lasciare ottime impressioni.
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