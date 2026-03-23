Pagine e pagine di articoli, dossier, progetti e idee sulle Aree interne e sulle ricette per il loro sviluppo si stanno affollando e stratificando.

Una promozione del territorio più marginalizzato del nostro paese, che si scontra spesso con le reali esigenze di chi quel territorio lo vive, lo anima, lo alimenta e lo subisce.

Lo sviluppo delle Aree interne è la vera sfida che dovrà essere al centro delle agende politiche dei prossimi 50 anni. Una sfida difficile, perderla significherebbe rinunciare ad una ricchezza innegabile: quella dello sviluppo territoriale, delle piccole comunità, delle bellezze paesaggiste e culturali peculiari di aree rimaste lontane dalla vita dei grandi centri, che scorre, invece, sempre più veloce.

Un patrimonio che chi vive le Aree interne difende tutti i giorni con le unghie e con i denti, contro una politica pensata per realtà distanti da quelle che caratterizzano questi territori.

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