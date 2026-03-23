Ieri, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Comitato Sannita ha riacceso i riflettori sulla gestione del prezioso liquido, riaffermando il No alla privatizzazione mediante una nota che, secondo il portavoce Giovanni Seneca, smaschera i trionfalismi di Mastella. “In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Comitato Sannita Acqua Bene Comune intende ribadire con forza che l’acqua non è una merce, ma un diritto umano inalienabile che il nostro territorio sta rischiando di svendere sull’altare della privatizzazione”. La battaglia di ABC si è arricchita proprio in questi giorni di nuova linfa: infatti, saluta con entusiasmo la recente nascita del Comitato Civico “Solopaca Identità e Prospettive”. “Questa nuova realtà nasce dall’esigenza dei cittadini di vigilare direttamente sulla gestione delle risorse idriche e di opporsi a un modello che allontana il controllo del bene comune dalle comunità locali. La partecipazione di Solopaca dimostra che la coscienza civica è più sveglia che mai ed è presente nel comune del sindaco Pompilio Forgione, coordinatore del distretto dell’Eic Sannio ed artefice della privatizzazione dell’acqua”.

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