Sant’Agata de’ Goti – Farbo scopre le carte: sarà candidato sindaco

Il lungo letargo della indiscrezioni da urne si interrompe bruscamente. A ridestare l’ambiente un annuncio che, in realtà, non fa altro che dare cemento a voci che già da settimane/mesi circolavano in vista delle prossime amministrative. È Vincenzo Farbo, stimato medico da anni sul territorio, a rompere il ghiaccio e a presentarsi ufficialmente ai nastri di partenza per la corsa a Palazzo San Francesco. Il primo “outing”, a tutti gli effetti, a formalizzarsi in ottica dell’appuntamento elettorale di maggio, momento cruciale che vedrà i cittadini di Sant’Agata de’ Goti chiamati al voto dopo la conclusione del quinquennio amministrativo guidato inizialmente dal sindaco Salvatore Riccio.
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