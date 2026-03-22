L’Istituto Luigi Sodo entra ufficialmente tra le scuole che parteciperanno alla giuria del Premio Strega Giovani 2026, uno dei più importanti premi letterari italiani dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Il Premio Strega Giovani coinvolge ogni anno centinaia di scuole in tutta Italia e all’estero, chiamando studentesse e studenti a svolgere il ruolo di giurati: leggere i romanzi finalisti candidati al Premio Strega, confrontarsi sulle opere, esprimere una valutazione critica e, infine, votare il libro che ritengono più meritevole.

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