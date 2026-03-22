La Regione Campania, attraverso la Direzione generale salute ha progressivamente “rafforzato tutte le principali leve di sanità pubblica necessarie a contenere l’attuale incremento dei casi di epatite A: sorveglianza epidemiologica, gestione tempestiva dei casi e dei contatti, controlli ufficiali sulla filiera alimentare, approfondimenti molecolari e, da ultimo, potenziamento dell’offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HAV per Ie persone più a rischio o fragili”.

L’azione regionale si fonda su “evidenze tecniche convergenti: le indagini epidemiologiche e di laboratorio, i campionamenti sui molluschi bivalvi, il monitoraggio ambientale e gli approfondimenti condotti con il supporto della rete tecnico-scientifica”. Numeri ufficiali sul contagio parlano fin qui di 133 infetti nel napoletano, e per il beneventano di 5 infetti. Sul territorio sannita attivo il monitoraggio da parte del Dipartimento Prevenzione e attivato servizio vaccinale mirato in via Mascellaro.

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