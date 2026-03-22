Il Sannio ancora una volta protagonista nel panorama musicale italiano con il successo delle due giovani sannite a “The Voice Generations”.

Si tratta di Gilda Di Brino, 49 anni di Morcone, e Jessica Cice, 29 anni di Sant’Agata de’ Goti, che hanno incantato i giudici con la loro versione del successo degli Eurythmics “Sweet dreams”.

La giuria, che vede al suo interno artisti del calibro di Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, ha apprezzato l’esibizione girandosi tutta per sottolineare il sì alle due artiste sannite, che proseguiranno, dunque, il loro percorso nel programma.

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