Detenzione a fine di spaccio con introduzione di hashish nella casa circondariale di Benevento: quanto contestato ad un odontoiatra che ha impattato contro un ostacolo inaspettato, le doti del cane molecolare Andy, quadrupede antidroga del Nucleo Regionale Cinofili della Campania. Il suo intervento ha consentito discoprire un notevole quantitativo di hashish all’interno di protesi dentarie, destinata ad essere veicolata ad alcuni detenuti. Esito rilevante per l’azione congiunta del Reparto Polizia Penitenziaria di Benevento e del Reparto Regionale Cinofili.

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