Un intervento di ammodernamento importante, necessario, ma che non basterà da solo a risolvere il problema della carenza d’acqua. A Ceppaloni sono in corso i lavori di rifacimento della rete idrica, finanziati con1,4 milioni di euro nell’ambito della programmazione regionale. Fondi assegnati a un gran numero di Comuni, e Ceppaloni è stato tra i primi ad approdare al cantiere: l’amministrazione Cataudo non ha atteso il trasferimento della prima parte delle somme, per consentire un avvio dei lavori più celere, vedremo a breve il motivo.

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