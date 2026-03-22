Il gruppo unico non si farà. Alla Provincia, il centrodestra andrà ancora diviso. Anzi, potrebbe frazionarsi ulteriormente, addirittura la coalizione, sempre auspicata ma mai praticata, darebbe vita a tre gruppi. La decisione non può ritenersi incartata, le delegazioni di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno optato per un rinvio ma, visto che il consiglio della Rocca è convocato per domani, con all’ordine del giorno proprio la costituzione dei gruppi, le chance che si riesca a fare sintesi appaiono, sinceramente, alquanto ridotte. Il responso finale sortirà da una consultazione telefonica tra i tre referenti dei partiti. Il senatore Domenico Matera, ormai calatosi sempre più nei panni del tessitore, si incaricherà di sentire il collega parlamentare Francesco Rubano ed il commissario della Lega Domenico Parisi, consultazione resa obbligata dalla loro assenza all’incontro di ieri mattina presso la segreteria del senatore meloniano.

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